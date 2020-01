Coronavirus, Conte: “Due casi accertati in Italia. Nessun allarme, situazione sotto controllo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Virus Cina, Giuseppe Conte annuncia due casi accertati in Italia. Sono due turisti cinesi arrivati a Milano. I due si trovano allo Spallanzani di Roma. Il virus della Cina è arrivato in Italia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa, ha annunciato i primi due casi accertati nel nostro paese. Si tratta di due turisti cinesi in vacanza a Roma. La dichiarazione del Prof. Giuseppe Conte,al termine dell’incontro con il Presidente Sergio Mattarella. (foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Giuseppe Conte, “Sono confermati due casi in Italia di persone contagiate da Coronavirus” Intervenuto in conferenza stampa insieme con il ministro Speranza, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato due casi in Italia di persone contagiate da ... newsmondo

