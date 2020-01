Sky: la Fiorentina soffia Amrabat al Napoli, accordo totale con i viola (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dove non è riuscito il Napoli è arrivata la Fiorentina. I viola soffiano il centrocampista del Verona agli azzurri, con una trattativa durata pochi giorni. Secondo Sky infatti “il club di Rocco Commisso ha trovato l’accordo col giocatore, che però non potrebbe cambiare maglia in questa stagione avendo già collezionato una presenza con il Brugge e il girone di andata di Serie A con l’Hellas”. Dopo aver trovato l’intesa col Verona, la Fiorentina avrebbe chiuso anche un accordo di massima per l’ingaggio. L’ultima offerta del Napoli era di 2 milioni a stagione per 5 anni, senza clausole rescissorie. Evidentemente non è bastato. L'articolo Sky: la Fiorentina soffia Amrabat al Napoli, accordo totale con i viola ilNapolista. ilnapolista

