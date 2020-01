Sanremo 2020: Emma Marrone all’Ariston ma in una nuova veste (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli ultimi tasselli mancanti stanno via via aggiungendosi al già foltissimo cast della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ad aggiungersi ai super ospiti della prima serata, in onda martedì prossimo, anche Emma Marrone. La cantante interverrà nello show in veste di cantante ed attrice e su Instagram posta un collage di foto dal sapore nostalgico, in cui sono raffigurati i momenti più salienti della sua esperienza all’Ariston. Emma Marrone ospite della prima serata La conferma era già ufficiale ed è arrivata anche dalla stessa cantante: Emma Marrone sarà presente alla prima serata di Sanremo 2020, per la prima volta in veste di super ospite. Quest’anno la cantante salentina presenzierà al Festival nella duplice veste di cantante e attrice. Emma infatti interpreterà alcuni dei suoi brani più celebri e interverrà per presentare insieme al resto del cast il nuovo film di Gabriele ... thesocialpost

