Brexit, Europarlamento approva accordo: il Regno Unito uscirà dall’Ue (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella giornata del 29 gennaio il Parlamento europeo riUnitosi a Bruxelles ha approvato con 621 voti a favore l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, che renderà finalmente operativa la Brexit allo scoccare della mezzanotte di venerdì 31 gennaio. A quel punto verranno aperte le trattative in merito alle future relazioni internazionali tra Londra e Bruxelles in virtù del nuovo e differente assetto assunto dalle due entità. Brexit: approvato accordo per l’uscita Oltre ai 621 voti favorevoli ci sono stati anche 49 contrari e 13 astenuti, mentre immediatamente dopo la votazione gli eurodeputati hanno intonato il celebre “Valzer delle candele”: una nota canzona scozzese utilizzata nei paesi di cultura anglosassone per celebrare gli addii. Il testo del brano è un invito a ricordare piacevolmente il tempo passato insieme, evocando così gli ... notizie

Adnkronos : #Brexit, via libera Europarlamento ad accordo recesso - Emininnik : @disinformatico C'è anche altro per cui non vergognarsi: - kiara86769608 : Gli eurodeputati cantano per mano – Dopo il voto il presidente dell’Europarlamento Davide Sassoli ha citato le paro… -