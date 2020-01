Grande Fratello Vip 2020, Wanda Nara scopre in diretta il flirt di Elisa De Panicis con l'ex marito (Di martedì 28 gennaio 2020) Ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 l'opinionista Wanda Nara ha scoperto che l'ex concorrente Elisa De Panicis ha avuto un flirt proprio con il suo ex marito. Al Grande Fratello Vip 2020 l'opinionista Wanda Nara scopre in diretta che Elisa De Panicis ha avuto una relazione con Maxi Lopez, suo ex marito, probabilmente proprio durane il loro matrimonio. Siamo quasi alla fine della settima puntata del Grande Fratello Vip quando Alfonso Signorini lancia la bomba. Il presentatore si rivolge a Wanda Nara: "La nostra Elisa De Panicis che non si fa mancare niente, ha avuto un flirt con Maxi Lopez" calciatore ed ex marito dell'opinionista. La storia tra Wanda e Maxi Lopez finì per il tradimento di lei con Mauro Icardi, compagno di squadra e Grande amico ... movieplayer

