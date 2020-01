Bernard Arnault non vuole comprare il Milan: “Non ci interessa affatto” (Di martedì 28 gennaio 2020) Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse di Bernard Arnault, presidente del gruppo del lusso Vuitton, per il Milan. Ma il ricchissimo imprenditore ha smentito ufficialmente ogni tipo di trattativa per l'acquisto del club rossonero: "Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto". fanpage

