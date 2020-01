Torino Atalanta: Laxalt soffre costantemente a sinistra (Di lunedì 27 gennaio 2020) Laxalt è uno dei giocatori del Torino che ha sofferto di più contro l’Atalanta. Sul suo lato, Ilicic e Hateboer hanno dominato Oltre al brutto pallone perso che ha portato al primo gol, l’intera prestazione di Laxalt è stata altamente negativa. Sul suo lato, Ilicic e Hateboer hanno dipinto calcio, creando costantemente occasioni da rete. Sia su attacco consolidato che nelle ripartenze, la Dea perforava il lato sinistro granata. Un esempio nella slide sopra: ripartenza dell’Atalanta, con Laxalt lento a rientrare. Djidji (in inferiorità numerica)esce su Ilicic, con lo sloveno che quindi può servire Hateboer che si lancia verso Sirigu. Il Toro ha sofferto queste situazioni per tutto il match. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

