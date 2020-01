Il Ny Times: “L’elicottero di Kobe Bryant ha avuto un permesso speciale di volo nonostante la forte nebbia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’elicottero su cui volava Kobe Bryant ha ricevuto un’autorizzazione speciale L’elicottero su cui viaggiava e sui cui è morto Kobe Bryant avrebbe ottenuto un approvazione speciale per volare nonostante la forte nebbia. Il pilota avrebbe, infatti, ottenuto un via libera speciale a volare in condizioni meteorologiche peggiori di quelle consentite dalle norme standard, secondo quanto riporta il New York Times. Le autorità locali hanno fornito ulteriori dettagli sulla tragica vicenda avvenuta sulla collina di Calabasas, a Los Angeles. Sull’incidente indaga anche l’Fbi. Nello schianto dell’elicottero oltre al campione NBA Kobe Bryant hanno perso la vita anche la figlia 13enne e altre 7 persone, tra cui John Altobelli, allenatore di baseball all’Orange Coast College e la figlia Alyssa, compagna di squadra di Gianna Maria, e la moglie Keri, e Christina ... tpi

klaatu29 : @Vecchia_Dentro_ boh, il Los Angeles Times riporta l'incidente dell'elicottero, ma non dice nulla sull'identità de… -