Ha un Tumore al Cervello e 3 Settimane di Vita, ma La 12enne Guarisce Miracolosamente (Di domenica 26 gennaio 2020) La chiamano “Miracle Milli” ed è un soprannome che le si addice alla perfezione, perché a soli 12 anni è stata letteralmente miracolata, vincendo la sua battaglia contro un terribile Tumore maligno. È la storia di Amelia Lucas, conosciuta come Milli, una ragazzina originaria di Perth, in Australia. Qualche anno fa, ha scoperto di essere affetta della sindrome Li-Fraumeni, una diagnosi che ha sconvolto anche la sua famiglia. Per 3 anni, la 12enne ha dovuto lottare contro un Tumore al Cervello, definito dai medici come terminale. Qualche mese fa, però, la situazione si è complicata ulteriormente. Il corpo di Milli, infatti, non stava più rispondendo alle terapie farmacologiche di chemioterapia e radioterapia. Dopo una serie di accertamenti, è arrivata l’amara sorpresa: alla ragazzina restavano solo poche Settimane di Vita. Ciononostante, sia la 12enne sia i suoi familiari non si sono ... youreduaction

