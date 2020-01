Paolo Bonolis condannato alla malattia, il destino sciagurato augurato da un concorrente crea polemica (Di sabato 25 gennaio 2020) La maledizione ai danni di Paolo Bonolis Da circa tre settimane Paolo Bonolis e il suo caro amico Luca Laurenti sono tornati sul piccolo schermo con Avanti un altro!, il game show che ha preso il posto di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti. Ma in una delle puntate andate in onda la scorsa settimana è accaduto qualcosa che ha sollevato un polverone mediatico. A causarlo sono state le parole pronunciare da un concorrente sardo, precisamente originario di Cuglieri un comune in provincia di Oristano. Nello specifico, durante il suo turno di gioco il ragazzo ha scagliato un maleficio ai danni del conduttore romano. Le polemiche per le frasi pronunciate dal concorrente Giovanni Come accennato prima, la scorsa settimana Avanti un altro! ha ospitato un concorrete sardo. Il ragazzo in questione si chiama Giovanni e sin da subito ha detto a Paolo Bonolis di essere un grande appassionato delle ... kontrokultura

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - KontroKulturaa : Paolo Bonolis condannato alla malattia, il destino sciagurato augurato da un concorrente crea polemica - - mcbeatIes : Ma dove la trovate una come me che crea e vi manda gli sticker con Paolo Bonolis? -