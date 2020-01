Napoli Juve, Allan non ci sarà: torna in Brasile, ecco il motivo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Napoli Juve, Allan non ci sarà: il centrocampista di Gattuso torna in Brasile, ecco il motivo della sua assenza Dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia contro la Lazio a causa di un problema muscolare, Allan sarà costretto al forfait anche in occasione del big match del Napoli di domenica sera. Niente Juventus, insomma, per il centrocampista di Gattuso. Il giocatore, infatti, non solo non recupererà in tempo dall’infortunio, ma nelle prossime ore volerà anche in Brasile per abbracciare il suo terzogenito appena nato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

