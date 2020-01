Palermo: sos Federfarma, 'servono 24mila farmaci per i poveri' (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Sono almeno 24mila i farmaci necessari per fornire cure a soggetti bisognosi. A lanciare il grido di allarme è Federfarma Palermo in occasione della 'Giornata di raccolta del farmaco' organizzata per sabato 8 febbraio e lunedì 10 febbraio in oltre 90 farmacie della cit liberoquotidiano

TV7Benevento : Palermo: sos Federfarma, 'servono 24mila farmaci per i poveri' (2)... - TV7Benevento : Palermo: sos Federfarma, 'servono 24mila farmaci per i poveri'... - corrmezzogiorno : #Palermo Sos da Termini Imerese, appello dei lavoratori ex Fiat: «La città è in ginocchio» Vd… -