La Jomi ingaggia Nadia Bordon: nel 2011 trascinò Salerno allo scudetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era andata via tra le lacrime penalizzata dal regolamento che limitava l’utilizzo di giocatori stranieri nel massimo campionato; era l’estate del 2011. La PDO Salerno aveva appena vinto il suo secondo scudetto a coronamento da un’epica finale contro il Sassari e Nadia Bordon, all’epoca giovanissimo portiere argentino del team salernitano, nonostante un super campionato coronata da un’eccezionale finale, dovette prendere atto della riforma e “sacrificare” il suo posto. Ora, a distanza di nove anni dal quel dolorosissimo addio, l’estremo difensore argentino ritorna a Salerno per dare una mano, anzi due, alla squadra Campione d’Italia in carica. Di quel gruppo è rimasta la sola Pina Napoletano, Laura Avram, invece, è passata dal campo alla panchina. “Sono felicissima – esordisce Bordon – per questo ritorno. Non ho avuto un solo momento di ... anteprima24

