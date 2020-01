Bologna, la denuncia di una residente: "Quando esco col cane porto sempre la pistola" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Anna Rita Biagini, residente al Pilastro, ha indicato al leader della Lega i problemi più gravi del quartiere di Bologna "Io la sera, Quando esco a portare il cane, tengo sempre la pistola in tasca". Una rivelazione choc fatta da un'abitante 60enne del Pilastro. Ieri, a pochi giorni dal voto in Emilia Romagna, Anna Rita Biagini ha accompagnato Matteo Salvini per le strade di uno dei quartieri più difficili della periferia di Bologna e ha fatto importanti dichiarazioni. Droga, sporcizia, delinquenza: la donna ha raccontato al leader della Lega i problemi che affliggono il Pilastro. "Io vivo qui da trent’anni e le cose negli ultimi tempi sono solo peggiorate. Tutti sanno quello che succede ma nessuno parla, ho spesso denunciato queste cose alle forze dell’ordine", ha dichiarato la 60enne consegnando a Salvini un dossier con foto e segnalazioni fatte in zona ... ilgiornale

