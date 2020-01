Omicidio Indelicato, la rivelazione: “Margareta la fece entrare in un giro di escort” (Di martedì 21 gennaio 2020) "Margareta voleva farla prostituire: lei disse sì". Lo ha detto Carmelo Bonetta, l'assassino reo confesso di Nicoletta Indelicato nel corso della sua testimonianza per l'Omicidio della 25enne di Marsala che, secondo l'accusa, avrebbe ucciso in concorso con la 29enne Margareta Buffa. In aula l'accusa ha ipotizzato anche una relazione omosessuale tra le due ragazze, sulla quale Bonetta non ha fornito conferme. fanpage

