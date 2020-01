La modella mamma per la prima volta di un maschietto: “La nostra vita è cambiata in meglio” (Di martedì 21 gennaio 2020) mamma per la prima volta. È nato alle ore 18 di sabato 18 gennaio 2020 il figlio che la top model aspettava dal marito. Il lieto annuncio è arrivato solo nelle scorse ore attraverso una Instagram story: “Sabato alle ore 18 la nostra vita è cambiata in meglio. Grazie per tutto l’amore e il supporto che ci avete donato durante questo periodo incredibile”, ha scritto la neo mamma sul social. Il sesso del piccolo, un maschietto, era stato svelato durante una puntata dello show di Ellen De Generes. “Sarò mamma di un bambino” aveva annunciato Ashley Graham, 31 anni, simbolo delle modelle curvy e moglie del regista Justin Ervin, sposato nel 2010. I due si erano conosciuti l’anno precedente mentre praticavano volontariato nella stessa chiesa. Qualche tempo fa, la top model curvy confessò che a far funzionare il suo matrimonio, più di tutto il resto, sarebbe stato il sesso. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

