Calciomercato Cagliari: in arrivo Pjaca dalla Juve (Di lunedì 20 gennaio 2020) Calciomercato Cagliari: Marko Pjaca è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore rossoblù. Trattativa avanzata Il Cagliari è a un passo da Marko Pjaca. Come riporta Sky Sport il club sardo sarebbe vicinissimo a chiudere per l’arrivo dell’esterno croato. Pjaca, reduce da un lunghissimo infortunio, dopo la infruttuosa esperienza alla Fiorentina cercherà maggior fortuna in rossoblù. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

