Antonella Elia offende Valeria Marini: “è un cesso, è un mostro” (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonella Elia è una delle concorrenti più cariche di questo Grande Fratello Vip. Questa sera in diretta non si è lasciata sfuggire una serie di commenti che hanno indignato il popolo del web. Durante la settimana la showgirl aveva già avuto crisi di pianto per delle frasi dette all’interno della casa. Una in particolare però l’aveva preoccupata riguardo una sua possibile espulsione: Qui faccio una strage eh, ve lo dico.Antonella Elia La frase era indirizzata alla compagna Fernanda Lessa con la quale già dal primo giorno evidentemente non scorre buon sangue. Proprio poco fa, in occasione dell’ingresso di Valeria Marini per un confronto con Rita Music sul rapporto con Vittorio Cecchi Gori, la showgirl ha commentato: Valeria Marini è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostroAntonella Elia Antonella Elia CHE DÀ DEL cesso E DEL MOSTRO A Valeria Marini ... trendit

