Spara alla sorella e al suo fidanzato | 32enne in gravi condizioni

Perugia - Spara alla sorella e al fidanzato : donna gravissima colpita al volto e al torace : Come spiega una nota dell'ospedale di Perugia, l'uomo avrebbe sparato ai due familiari con un fucile da caccia mentre tutti e tre si trovavano a bordo di un’auto. La donna, 32enne, è gravissima. Ferito anche il fidanzato. Indagano i carabinieri che hanno già fermato il fratello.Continua a leggere

Omicidio suicidio a Formia : Spara alla cugina e al marito e si uccide : Omicidio suicidio a Formia, in provincia di Latina, dove Pasquale Forcina ha sparato diversi colpi di pistola alla cugina e al marito, Giuseppe Gionta e Pasquale Forcina, professori al Dante Alighieri, poi si è tolto la vita. L’episodio è accaduto in un palazzo in piazza Mattei, nel pieno centro della città. Ha ucciso la cugina e il marito a colpi di pistola, poi si è suicidato. Tragedia in pieno centro a Formia, in provincia di Latina, dove un ...

Omicidio suicidio a Formia : Spara alla cugina e al marito e si uccide : Omicidio suicidio a Formia, in provincia di Latina, dove Pasquale Forcina ha sparato diversi colpi di pistola alla cugina e al marito, Giuseppe Gionta e Pasquale Forcina, professori al Dante Alighieri, poi si è tolto la vita. L'episodio è accaduto in un palazzo in piazza Mattei, nel pieno centro della città.Continua a leggere

Spara alla cugina e al marito che voleva proteggerla : poi si suicida : Un pomeriggio di orrore in famiglia quello culminato con un duplice omicidio e un suicidio pochi minuti prima delle 18...

Formia - omicidio suicidio : Spara alla cugina e al marito e si uccide : omicidio suicidio a Formia, in provincia di Latina, dove un uomo ha sparato alla cugina e al marito, uccidendoli, poi si è tolto la vita.Continua a leggere

Follia in famiglia : uccide la cugina e il marito di lei - poi si Spara alla testa : Pomeriggio di sangue a Formia, paese in provincia di Latina. Verso le ore 18 di oggi, giovedì 9 gennaio, un uomo di 68 anni ha sparato ed ucciso prima la cugina e poi il marito di quest’ultima, nel frattempo intervenuto per cercare di salvare la vita alla coniuge. La seconda vittima è stata ammazzata dunque in un secondo momento. L’omicida è poi entrato in casa ed ha utilizzato la stessa arma, una pistola calibro 22, per uccidersi ...

Sparatoria vicino alla sede del Parlamento canadese : "Un morto - diversi feriti" : Una Sparatoria è in corso a Ottawa. La polizia della capitale canadese ha riferito di diverse persone rimaste ferite in una...

Sparatoria vicino alla sede del Parlamento canadese : "Un morto - diversi feriti" : Una Sparatoria è in corso a Ottawa. La polizia della capitale canadese ha riferito di diverse persone rimaste ferite in una...

L’appartamento si allaga - 93enne si vendica Sparando alle gambe del responsabile della manutenzione : Follia a Las Vegas dove un uomo di 93 anni, Robert Thomas, ha esploso colpi di pistola alle gambe del responsabile della manutenzione del condominio dopo che il suo appartamento si è allagato. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell'ufficio della vittima e hanno fatto il giro del mondo. L'anziano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.Continua a leggere

Bari - arrestato l'uomo che ha Sparato alla compagna pochi giorni dopo il parto : dopo l'ennesima lite con il 37enne, la donna aveva deciso di tornare a casa dalla madre per questo l'uomo l'ha raggiunta in strada e ha fatto fuoco colpendola all'addome. E' ancora in prognosi riservata

Regina Elisabetta - Sarah Ferguson confessa : “Se le Sparassero alla testa…” : La Regina Elisabetta gode sempre di ottima salute. Ecco cosa rivela a tale proposito una persona che la conosce davvero bene. La Regina Elisabetta non si ammala mai? Ecco la verità Sembra proprio che la Regina Elisabetta sia immune dall’ammalarsi, o almeno così pare. In tutti i suoi quasi 68 anni di regno, infatti, non si ricordano episodi in cui la Sovrana si sia ammalata gravemente. L’unica cosa di cui soffre è la cinetosi. Si ...

Parigi - accoltella i passanti urlando «Allah Akbar» : un morto. La polizia Spara e uccide l'aggressore : Cinque anni dopo l'inizio della più sanguinosa ondata di attentati terroristici in Francia con l'attacco alla redazione di Charlie Hebdo, il Paese comincia il nuovo anno...

Parigi - accoltella i passanti urlando 'Allah Akbar' : un morto. La polizia Spara e uccide l'aggressore. Due feriti gravi : Attimi di terrore alle porte di Parigi dove un uomo armato di coltello oggi ha ferito quattro persone. È accaduto a Villejuif, alle porte di Parigi. L'aggressore ha tentato la...

Parigi - accoltella i passanti urlando 'Allah Akbar' : uno è morto. La polizia Spara e uccide l'aggressore : Attimi di terrore alle porte di Parigi dove un uomo armato di coltello oggi ha ferito quattro persone. È accaduto a Villejuif, alle porte di Parigi. l'aggressore ha tentato la...