Limone e bicarbonato: 5 motivi per cui insieme fanno bene (Di venerdì 17 gennaio 2020) Acqua e bicarbonato, uniti creano una squadra vincente. Ecco il motivo per cui insieme fanno bene alla tua salute Siamo ormai abituate a sentir parlare dei benefici dati dal consumo di acqua calda con Limone. Che questo frutto sia sano e ricco di proprietà è ormai risaputo tanto che sono diverse le persone che ne … L'articolo Limone e bicarbonato: 5 motivi per cui insieme fanno bene è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi la notizia su chedonna

MMMjuliette : @EsenSemo Si si, limone e bicarbonato come terapia roba del genere - Franardi_ : @PeccyCandy Attenta che fa reazione e potrebbe strabordare ?? una volta a “malati di pulito” per un cesso disgustoso… - 6968Ladyoscar : @Funambolo82 Per evitare ti consiglio di sostituire il detersivo con bicarbonato e limone. Non inquini e zero rischio intossicazione -