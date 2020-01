Barbara d’Urso in una foto di quando aveva 20 anni, per la conduttrice il tempo si è fermato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Barbara d’Urso ha condiviso su Instagram una foto di quando aveva 20 anni. Nello scatto realizzato al mare la conduttrice è in costume e senza trucco. Il tempo sembra essersi fermato per la presentatrice 62enne che gode ancora di una forma invidiabile e, lo dimostra una recente foto al naturale postata in rete, perfino della stessa freschezza nel viso. Leggi la notizia su fanpage

