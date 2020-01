Si palesa la patch di gennaio per Samsung Galaxy S9 e Note 8 in Europa con alcune novità (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giungono alcune novità molto interessanti per quanto riguarda gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un Note 8. Nonostante il primo di questi device sia in attesa di una svolta sul fronte Android 10, come avrete notato con l'approfondimento di pochi giorni fa sulla nuova beta distribuita dal produttore, bisogna andare per gradi questo giovedì. Cerchiamo dunque di analizzare cosa possa cambiare anche per gli utenti italiani appena l'aggiornamento di gennaio sarà disponibile anche dalle nostre parti, dopo i primi avvistamenti odierni in Europa. Dettagli sulla patch di gennaio per Samsung Galaxy S9 e Note 8 A detta di SamMobile, infatti, ci troviamo al cospetto di un aggiornamento di sicurezza standard per gli utenti che hanno deciso di non partecipare al programma beta One UI 2.0. A tal proposito, le mosse più recenti del band coreano suggeriscono che ci vorrà ... Leggi la notizia su optimaitalia

