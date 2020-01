Ottimi ascolti per il ‘Grande Fratello Vip 2020’, netta crescita per il reality di Alfonso Signorini (Di giovedì 16 gennaio 2020) Alfonso Signorini può esultare. La terza puntata del 'Grande Fratello Vip 2020', infatti, ha registrato una netta crescita nei dati di ascolto. Il reality, che ha concesso ampio spazio alla squalifica di Salvo Veneziano, è stato seguito da 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share. La partita di Coppa Italia Juventus - Udinese ha registrato 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Leggi la notizia su fanpage

