Gara di solidarietà a Lecce, poliziotto dona giochi e vestiti ai migranti: “Ritroviamoci fratelli” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il gesto di solidarietà di Andrea Tondo, vicesovrintendente della polizia di Lecce, e Ablaye Seye, vicepresidente di origine senegalese dell’associazione Teranga e che da anni si occupa di stranieri sul territorio provinciale, che hanno riempito un furgone di vestiti, giochi e cibo per donarli ai migranti dell’Ufficio Migrantes: “Risposta incredibile ad una richiesta di aiuto”. Ha riempito un furgone bianco di giochi, cibo e vestiti e li ha donati ai ragazzi dell’Ufficio Migrantes di Lecce, che non potevano credere ai loro occhi. Andrea Tondo, vicesovrintendente della polizia, e Ablaye Seye, vicepresidente di origine senegalese dell’associazione Teranga e che da anni si occupa di stranieri sul territorio provinciale, hanno realizzato insieme questa Gara di solidarietà, il cui ultimo atto si è svolto martedì 14 gennaio. Una notizia che in breve ha fatto il giro della città e ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

