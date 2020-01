Mauro Corona: "Ho rifiutato la proposta di Ballando con le stelle" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mauro Corona a Ballando con le stelle? La proposta è arrivata, ma il celebre scrittore ha risposto picche. A rivelare il retroscena è stato lo stesso alpinista durante il tradizionale intervento settimanale a Cartabianca.“Un uomo di una certa età l’unica attenzione che deve avere è quella di non diventare ridicolo”, ha spiegato il diretto interessato alla Berlinguer.Mauro Corona: "Ho rifiutato la proposta di Ballando con le stelle" pubblicato su TVBlog.it 15 gennaio 2020 02:44. Leggi la notizia su blogo

