Toyota - Primo teaser della Suv compatta (Di martedì 14 gennaio 2020) L'annunciato arrivo nel segmento delle B-Suv da parte della Toyota prende forma. La vettura a ruote alte derivata dalla Yaris quarta serie, con la quale condivide la piattaforma GA-B, è stata infatti annunciata insieme a un teaser della fiancata, senza per il momento svelarne il nome ufficiale. La vettura è dedicata al mercato europeo e sarà costruita in Francia insieme alla Yaris, ma per il momento la data di lancio non è stata comunicata e non è quindi certa una sua presenza al Salone di Ginevra del prossimo marzo. Aggressiva e originale come le sorelle maggiori. Il teaser è di fatto un bozzetto della fiancata, ma ce n'è abbastanza per farsi un'idea di quello che i giapponesi vogliono proporre. L'aspetto è grintoso e muscoloso, con i passaruota piatti nella parte superiore le il taglio del montante posteriore chiamato a caratterizzare tutto l'insieme. La linea compatta sembra ... Leggi la notizia su quattroruote

