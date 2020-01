Grande Fratello Vip, scontro tra Salvo e Pago: le parole (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una tranquilla serata nella casa del Grande Fratello Vip 4 si è trasformata in un’aspra lite tra Pago e Salvo a causa niente meno che di Serena Enardu, ex compagna del cantante sardo. Nel dettaglio, l’ex gieffino siciliano ha detto la sua in merito a quanto andato in onda venerdì 10 gennaio, in occasione della seconda puntata dell’edizione 2020. Le parole di Salvo non sono però state prese bene da Pago, che infatti ha subito mostrato un evidente nervosismo. La discussione è stata infine calmata dal pizzaiolo, che ha però pronunciato una frase ambigua che ha lasciato sospesi alcuni pensieri. Grande Fratello Vip: la lite I quattro concorrenti del privé del Grande Fratello Vip, ossia Salvo, Patrick, Sergio e Pasquale, la scorsa sera hanno dunque raggiunto gli abitanti della casa per una cena insieme. Come detto, però, gli animi si sono subito surriscaldati tra Pago e Salvo. Il ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -