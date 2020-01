Il Papa battezza 32 bimbi: "Se hanno fame allattateli, qui nella Cappella Sistina" (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Galici Il Papa supporta le madri che allattano e durante la celebrazione dei battesimi nella Cappella Sistina le incoraggia a dar damangiare ai bambini in caso di necessità Papa Francesco non smette di stupire con le sue parole e i suoi gesti, accolti con grande soddisfazione da parte dei fedeli. È accaduto ancora, durante la celebrazione della funzione battesimale per 32 bambini in Vaticano. Il pianto dei neonati durante il rito è una costante. Le condizioni non ideali per il benessere dei bambini scatenano una reazione inevitabile, che si tramuta in pianto. La fame è uno dei motivi scatenanti e l'allattamento in chiesa è spesso considerato inopportuno, un tabù infrangibile, almeno fino a ora. È stato proprio il Papa, durante la celebrazione dei battesimi, a rompere gli indugi e a sorprendere tutti. "I bambini non sono abituati a venire alla Sistina, è la prima ... Leggi la notizia su ilgiornale

