Cadono da parete Alpi Apuane, muoiono marito e moglie (Di domenica 12 gennaio 2020) Erano partiti da poche ore per una escursione sul monte Sella, 1.739 metri di altezza per una delle mete preferite dagli Alpinisti, quando sono precipitati a valle, morendo sul colpo: Jeffrey Grazzini, 50 anni, originario degli Stati Uniti e sua moglie Letizia Rossi, 46 anni, residenti a Sant'Alessio, in provincia di Lucca. Il monte Sella e' lo spartiacque tra le province di Massa Carrara e Lucca, con i suoi due versanti, uno che guarda alla Garfagnana e uno che guarda al mare, verso Massa. I suoi sentieri, per lo piu' antiche mulattiere, frequentate dai tipici animali di cresta, come le capre di montagna, sono da sempre conosciuti per la loro bellezza e difficolta': impervi, ripidi, altissimi, in alcuni momenti dell'anno ghiacciati. I due stavano percorrendo, in camminata e legati l'uno all'altra, una vecchia via di lizza, cosi' ripida che in alcuni tratti e' necessario usare le mani, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

