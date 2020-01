“Sempre al tuo fianco”, Eva Grimaldi interviene sull’incontro di Imma Battaglia e Licia Nunez (Di sabato 11 gennaio 2020) Imma Battaglia ha incontrato per un chiarimento Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La moglie della Battaglia, Eva Grimaldi, ha commentato su Instagram quello che è stato a tutti gli effetti un piccolo regolamento di conti a distanza di anni, avendo la Nunez ha dichiarato di avercela proprio con la nota attrice per averle strappato via l'amore della Battaglia. Leggi la notizia su tv.fanpage

“Sempre al tuo fianco”. Andreas Muller - la dedica a Veronica Peparini : Dopo mesi di assenza Andreas Muller è tornato a far parlare di sé. Lo ha fatto dal suo canale Instagram rimasto per lungo tempo fermo. Un video che arriva da dietro le quinte di Amici Celebrities e che ha fatto già il giro delle rete. Andrea Muller infatti ha deciso di fare delle dediche speciali e una d’amore… sì, proprio a lei, Veronica Peparini, con la quale ha costruito una fantastica storia d’amore che dura nel tempo. Nonostante ci sia ...

CalabriaTw : In bocca al lupo @gasparripdl, saprai meglio di chiunque altro invertire la rotta nella nostra amata #Roma. Saremo… - Honiro : Tanti auguri @MattiaBriga ? sempre al tuo fianco ! #honirolabel - DarioNardella : Oggi è il tuo compleanno. Nello spirito, nei nostri cuori, ci sei e ci sarai sempre, CAPITANO ?? #DA13 #persempre… -