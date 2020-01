“Potevamo morire tutti non lui”, Ciccio Graziani scoppia in lacrime in diretta tv [VIDEO] (Di sabato 11 gennaio 2020) Ciccio Graziani si è commosso in diretta tv, l’ex calciatore è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da me condotto da Caterina Balivo, dichiarazioni molto intense. Sono stati tanti gli argomenti trattati ma Graziani è scoppiato in lacrime quando si è parlato dell’ex compagno di Nazionale Gaetano Scirea, morto in un tragico incidente stradale. Graziani ha parlato di lui come un “leader silenzioso all’interno dello spogliatoio. Quando parlo di lui mi emoziono. Stavo dormendo, alle 4 mi svegliai e dissi a mia moglie di averlo sognato. Lo sentivo con noi, in camera con noi. Mia moglie mi disse di rimettermi a dormire. Io dopo un po’ le dissi che il sogno era talmente reale che lo sentivo accanto… Non riuscivo a dormire, andai in cucina per bere un bicchiere d’acqua. Presi un foglio e una penna e cominciai a scrivere due-tre cose. Ma io non ho mai scritto nulla, non sono ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

