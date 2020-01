Migranti, effetto Salvini. Maxi-multa al capitano della nave Ong che ha violato i decreti Sicurezza (Di sabato 11 gennaio 2020) Caso Migranti, multa da trecentomila euro a Claus Peter Reisch, comandante di una nave Ong che lo scorso mese di agosto ha violato i decreti Sicurezza. Migranti, Maxi multa da 300.000 euro per il comandante della nave ong Claus Peter Reisch. La sanzione è figlia dei decreti Sicurezza voluti fortemente da Matteo Salvini, criticati parzialmente da Mattarella, condannati dal Partito democratico e sui quali il Movimento 5 Stelle deve ancora prendere una posizione chiara e netta. Ma intanto funzionano, sono in vigore e vengono applicati. Fonte foto: https://www.facebook.com/Salviniofficial Migranti, decreto Sicurezza Bis: multa da 300.000 euro a comandante della Ong Claus Peter Reisch Il decreto Sicurezza Bis prevede infatti multe salatissime per chi viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Come fatto proprio da Claus Peter Reisch, comandante delle ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Migranti, effetto Salvini. Maxi-multa al capitano della nave Ong che ha violato i decreti Sicurezza… - francescatotolo : @emmevilla @LucaRossi666 @seawatchcrew @openarms_fund Devono organizzarsi in un Paese in guerra per portare i migra… - RobertoMerlino1 : @Ile2S @CieloItalia @mara_carfagna La Rai è ancora controllata dalla Lega. Se la Rula la invitano ed escono un mese… -