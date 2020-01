LIVE Cagliari-Milan 0-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: i rossoneri vincono grazie alle reti di Ibrahimovic e Leao. Pagelle e highlights (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 16.58 Milan che inizia alla pari con Cagliari con azioni da entrambe le parti, nel secondo tempo i rossoneri salgono in cattedra con Ibrahimovic che propizia la prima rete e sigla il definitivo 2-0. 96′ Fine della partita Cagliari-Milan 0-2. 94′ Joao Pedro prova a cercare Castro dentro l’area di rigore ma il passaggio è totalmente sbagliato. 92′ Ibrahimovic lancio per Rebic che riesce a stoppare ma non controlla bene e perde palla. 90′ Ci saranno sei minuti di recupero. 88′ Fuori Leao e dentro Rebic per il Milan. 86′ Problema muscolare per Donnarumma che resta però in campo. 84′ Luca Pellegrini mette in mezzo per Cerri che non trova il pallone. 82′ Gol irregolare di Ibrahimovic per fuorigioco. 80′ Ionita per Joao Pedro che di testa non ... Leggi la notizia su oasport

juventusfc : KICK-OFF | #FINOALLAFINE bianconeri! Iniziamo il 2020 con una vittoria! FORZA JUVEEEEEEE! ???? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Squadra in campo al #JTC oggi, a meno due da #JuveCagliari. Domani la conferenza stampa di Mister #Sarri sarà alle… - SimonaSpnz : RT @BCC1920: IN CADUTA LIBERA LA CRONACA | #Cagliari irriconoscibile: vince il #Milan 2-0 -