Libia, forze del generale Haftar annunciano il cessate il fuoco: “Dure rappresaglie per chi non lo rispetterà” (Di sabato 11 gennaio 2020) L’appello della comunità internazionale è stato accolto: dopo l’ok del Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj, anche le forze del suo avversario in Libia, il generale Khalifa Haftar, hanno annunciato il cessate il fuoco. A comunicarlo è stato Ahmed Al Mismari, portavoce dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), in un video in cui spiega che lo stop alle ostilità entrerà in vigore dalla mezzanotte di sabato. Una dura rappresaglia, ha aggiunto, verrà attuata contro chi non lo rispetterà. La notizia arriva dopo che, nei giorni scorsi, sia i principali attori internazionali coinvolti nel conflitto, la Russia di Vladimir Putin, alleata di Haftar insieme a Egitto ed Emirati Arabi, e la Turchia di Recep Tayyip Erdoğan, che sostiene al-Sarraj con anche un gruppo di militari sul campo, che i principali Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Libia, forze del generale Haftar annunciano il cessate il fuoco: “Dure rappresaglie per chi non lo rispetterà” - Agenzia_Ansa : #Libia conferenza stampa congiunta Conte-Sarraj: il premier libico: 'Sì al cessate il fuoco ma #Haftar si ritiri'… - Agenzia_Ansa : #Libia, le forze di Haftar annunciano il cessate il fuoco #ANSA -