Sanremo 2020, Piero Pelù: capelli, matrimonio, figlie (Di venerdì 10 gennaio 2020) Piero Pelù è tra i cantanti Big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il rocker fiorentino, classe 1962, è stato scelto da Amadeus per esibirsi sul palco del teatro Ariston con il brano Gigante. Questa sarà la sua primissima volta al Festival in gara. Nel 2001 è salito sul palco della kermesse, ma soltanto come ospite. Ha fatto il bis nel 2018 per duettare con Claudio Baglioni sulle note de Il tempo di morire per omaggiare Mogol e Battisti.Il frontman dei Litfiba è felicemente sposato con Gianna Fratta. La celebrazione è avvenuta a settembre 2019 a Palazzo Vecchio, a Firenze, alla presenza del sindaco Dario Nardella. "Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù , donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!", ha scritto in quell'occasione. La moglie di Piero Pelù è una delle direttrici d'orchestra più celebri in Italia, ... Leggi la notizia su blogo

