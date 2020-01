Barcellona, Valverde traballa: pronto a subentrare Xavi? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Secondo fonti spagnole la panchina di Ernesto Valverde starebbe traballando dopo la sconfitta in Supercoppa Spagnola Ernesto Valverde a rischio. Secondo quanto riportato dalla radio catalana Rac1, all’indomani della sconfitta nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid i vertici della società blaugrana hanno incontrato a Doha Xavi, ex bandiera del club e attuale allenatore dell’Al Sadd. L’ex centrocampista blaugrana ha incontrato il CEO (Oscar Grau) e il direttore sportivo del (Abidal) del Barcellona: i due dirigenti hanno parlato con Xavi, che secondo molti potrebbe diventare il nuovo allenatore al posto di Ernesto Valverde. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

tancredipalmeri : Bomba! Il direttivo del Barcellona sarebbe in questo momento a Doha per convincere Xavi a sostituire Valverde, seco… - MatteDj23 : ma davvero pensate che nel caso in cui vidal non arrivasse è perché Valverde non vuole cederlo? Valverde? Che a Bar… - Luca10adp : RT @Mirko799: Il Barcellona sta sfanculando Valverde, ditemelo voi chi non sarà sicuramente il suo sostituto ????????? -