Mali attacco missilistico contro base Onu | almeno 20 feriti

9 gennaio 2020. Venti persone, tra cui 18 peacekeeper, sono rimaste ferite stamani in un attacco missilistico contro una base delle Nazioni Unite nella regione settentrionale di Kidal, nel Mali. A riportare la notizia rilanciata dall'Ansa la stessa Bbc, che cita un portavoce dell'Onu. Non c'è stata al momento alcuna rivendicazione: secondo le prime indiscrezioni i feriti gravi sarebbero almeno sei. Soltanto ieri l'inviato delle Nazioni Unite per la regione ha dichiarato al Consiglio di sicurezza che gli attacchi nel Sahel, da tempo teatro di sconti e sangue, sono aumentati di cinque volte dal 2016. Parliamo di oltre quattromila decessi registrati nel solo 2019 rispetto ai circa 770 di tre anni prima.

