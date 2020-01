LIVE Oldenburg-Venezia 13-9, EuroCup 2020 in DIRETTA: troppi errori in attacco per i veneti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Ancora un contropiede dei tedeschi e canestro facile per Paulding. 11-9 Torna a segnare l’Umana Reyer e lo fa con la tripla di Chappell. 11-6 Continua a sbagliare la squadra ospite e canestro di Mahalbasic. Timeout Venezia. 9-6 Parziale pesante per Venezia e vantaggio Oldenburg con la tripla di Schwethelm. 6-6 Tre palle perse per Venezia e Schwethelm trova il pareggio. 4-6 Tornano sotto i padroni di casa, ancora Mahalbasic. 2-6 Primi punti per Oldenburg con Mahalbasic. 0-6 Seconda tripla facile per Watt. 0-3 Si inizia subito con la tripla di Watt. 20.00 Venezia inizia con in campo Stone, Chappell, Bramos, Udanoh, Watt. 19.40 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Oldenburg-Venezia di OA Sport. La partita inizierà tra 20 minuti. La presentazione della gara – Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ... Leggi la notizia su oasport

LIVE Oldenburg Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Oldenburg