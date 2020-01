Google Traduttore: in arrivo le Flashcard per la funzione Frasi Salvate (Di martedì 7 gennaio 2020) La feature Frasi Salvate di Google Traduttore è pronta per il suo nuovo “outfit”: presto in arrivo la funzione Flashcard, modalità di visualizzazione tramite schede quadrate renderà più agevole navigare tra le Frasi memorizzate, per poter selezionare quella che ci è più utile. Di qui a poco, la sezione Frasi Salvate dell’app Google Traduttore potrà … L'articolo Google Traduttore: in arrivo le Flashcard per la funzione Frasi Salvate proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

AndreeaPrajascu : @Viperissima_ San Giovanni secondo google traduttore ahahaha però ha una sua storia importante come la giornata di… - mbyasingingstar : @asolareclipse @yoonstouch Fidati, se senti bene la pronuncia è ilgo(t)t non ego. Se lo chiedi ad un nativo coreano… - asolareclipse : @mbyasingingstar @yoonstouch riproduci su google traduttore -