Caos M5s, si riuniscono i probiviri. Berti: «Faremo rispettare gli impegni presi dagli eletti» – Il video (Di martedì 7 gennaio 2020) I casi su cui decidere? «Sono gli stessi visibili dal di fuori», assicura la ministra della Funzione Pubblica – e componente del collegio dei probiviri M5s Fabiana Dadone arrivando agli uffici dei gruppi di Montecitorio per partecipare alla riunione dell’organismo disciplinare del M5s. La riunione, annunciata per le 14, è cominciata intorno alle 15. Del collegio fanno parte, insieme a lei, Raffaella Andreola e Jacopo Berti: i tre componenti devono decidere le sanzioni da comminare per le mancate restituzioni di parte dello stipendio. «Non sappiamo ancora quali sono i numeri dei “morosi”», dice Jacopo Berti arrivando alla riunione. «Oggi vedremo le carte e capiremo qual è la situazione. Quel che è certo è che abbiamo preso degli impegni con cittadini ed elettori e li Faremo rispettare». Il probiviro rimanda al mittente le accuse avanzate da alcuni ... Leggi la notizia su open.online

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella, opinioni a confronto s… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Le mire di #Conte, lo strappo di #Fioramonti, #M5S… - LegaSalvini : ++ CAOS A CINQUE STELLE. PARAGONE SBATTE LA PORTA, DI BATTISTA LO DIFENDE, IL MOVIMENTO VA IN PEZZI ++ -