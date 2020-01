Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Lobotka: i dettagli (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Lobotka: i dettagli Basta perdere tempo, adesso c’è bisogno di un cambio di marcia. Per il momento l’unica cosa che il Napoli può fare è intervenire sul mercato. Lobotka è il primo obiettivo ed è ormai a un passo dal vestire azzurro. Nella sua edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che oggi Giuntoli dovrebbe avere un colloquio con i dirigenti del club spagnolo per stringere i tempi dell’operazione. Non dovrebbero esserci problemi su un accordo raggiunto ormai da qualche giorno. Il centrocampista slovacco sembra entusiasta dell’avventura a Napoli e nell’ultima di Liga non è sceso in campo perché coinvolto personalmente in questa trattativa destinata a chiudersi a breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per ... Leggi la notizia su forzazzurri

