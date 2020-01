Sardine, piazza piena a Faenza tra canti di ‘Bella Ciao’ e Lucio Dalla. Santori: “Pensavamo che Italia fosse leghista, invece c’è altra realtà” (Di domenica 5 gennaio 2020) Circa quattromila Sardine si sono ritrovate in piazza della Libertà a Faenza, in provincia di Ravenna, alla vigilia della visita elettorale in città del leader della Lega Matteo Salvini. Fra loro una partigiana che a 18 anni scampò alla fucilazione, che ha portato la propria testimonianza. Accanto a loro gli stand dei rioni del Palio del Niballo che preparano la ‘Notte del Bisò alla quale domani parteciperà Salvini. Una decisione che non ha mancato di provocare polemiche: parte del Comitato del Palio, infatti, non ha gradito il coinvolgimento della manifestazione in un’iniziativa politica L'articolo Sardine, piazza piena a Faenza tra canti di ‘Bella Ciao’ e Lucio Dalla. Santori: “Pensavamo che Italia fosse leghista, invece c’è altra realtà” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

