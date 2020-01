Maltempo Campania: a Pozzuoli chiusi parchi e cimitero (Di domenica 5 gennaio 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di domenica 5 gennaio 2020 fino alle ore 18 di lunedì 6 gennaio 2020, salvo ulteriori valutazioni. Fenomeni rilevanti: venti forti, mare agitato al largo e lungo le coste esposte e gelate a quote basse, dal pomeriggio-sera di domenica 5 gennaio fino al tardo mattino di lunedì 6 gennaio 2020. Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto la chiusura dei parchi cittadini a partire dalle ore 12 di domenica 5 gennaio e per tutta la giornata di lunedì 6 gennaio 2020. Il cimitero resterà aperto domenica 5 gennaio mentre sarà chiuso lunedì 6 gennaio.L'articolo Maltempo Campania: a Pozzuoli chiusi parchi e cimitero Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

