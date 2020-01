Federico Chiesa: voglio ripagare presidente e tifosi di tanto affetto (Di sabato 4 gennaio 2020) Commisso è venuto per investire e costruire un nuovo stadio, un nuovo centro sportivo e allestire un grande club: è importante non solo per la Fiorentina ma anche per tutta la Serie A e la sua crescita, dice Chiesa junior Leggi la notizia su firenzepost

sechesi : Federico Chiesa ha giocato tre anni in Inghilterra e non ce ne siamo accorti (inglese di livello ??). - DiMarzio : ??? A tutto Federico #Chiesa ? Dalle sue condizioni fisiche all'impatto con il nuovo allenatore #Iachini - mainsport_it : Dopo la pausa per le feste natalizie, il calciatore della #Fiorentina , Federico #Chiesa , ha parlato del sessione… -