Tournée 4 Trampolini Innsbruck oggi (3 gennaio): orario qualifiche, tv, streaming e programma (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Tournée dei 4 Trampolini riparte quest’oggi da Innsbruck, in Austria, dove le ultime due gare dello storico evento a cavallo tra due anni sono pronte a determinare un nuovo vincitore oppure a riconfermare Ryoyu Kobayashi per un bis che, però, non avrebbe i crismi del dominio di un anno fa. Il giapponese, infatti, non è riuscito, a Garmisch-Partenkirchen, a cogliere quella sesta vittoria consecutiva, 2018-2019 compreso, che avrebbe consegnato il suo nome alla storia come il primo in grado di compiere una simile impresa. Si è invece imposto, con l’aiuto di un primo salto in cui è andato bene tutto e della sua bravura nel gestirlo, il norvegese Marius Lindvik, che è forse l’unico fuori dalla triade Kobayashi-Geiger-Kubacki a poter sperare, se non nel successo, almeno nel podio. Per l’Italia due presenze: Alex Insam e Federico Cecon, con quest’ultimo che può ... Leggi la notizia su oasport

