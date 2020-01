Oggi l’interrogatorio di Pietro Genovese: le domande (ancora) senza risposta sulla tragedia di Corso Francia (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Non le ho viste, non ho visto nulla». Il 20enne Pietro Genovese potrebbe ripetere queste parole davanti al gip che lo scorso 26 dicembre ha disposto per lui gli arresti domiciliari. La stessa frase che pronunciò subito dopo l’incidente in Corso Francia, a Roma, in cui hanno perso la vita le 16enni Gaia e Camilla. Oggi, 2 gennaio, è previsto per lui l’interrogatorio di garanzia. Il giovane potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere oppure fare delle dichiarazioni spontanee. Verranno sentiti, probabilmente domani, i due amici di Genovese che erano in macchina con lui per chiarire alcuni dei nodi ancora da sciogliere sulla dinamica dell’incidente. Per esempio la velocità su cui viaggiava l’auto guidata dal 20enne. Per i testimoni procedeva ad «alta velocità» ma, secondo quanto dichiarato finora dai due amici di Genovese, la velocità sarebbe ... Leggi la notizia su open.online

discoradioIT : È previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per Pietro Genovese, il 20enne ai domiciliari per a… - palermo24h : Biancavilla, 14enne salva la madre: oggi l’interrogatorio del padre - gaetano_barbati : Se non ci fosse stata mani pulite oggi in che Europa vivremmo? E che ruolo avrebbe avuto l’Italia? E quali accordi… -