Half-Life: Alyx, G-Man parla ai fan dopo 12 anni di silenzio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Per la prima volta in 12 anni, il doppiatore Mike Shapiro ha assunto la voce di G-Man in un nuovo teaser in vista dell'uscita di Half-Life: Alyx. Shapiro ha pubblicato un breve video su Twitter con un monologo nei panni del personaggio ed ha voluto lanciare un particolare messaggio ai fan della serie.Ecco la trascrizione del breve dialogo: "Dovrebbero essere dimenticate le vecchie conoscenze, dopo così tanto...tempo. Alcune cose possono rivelarsi difficili da ricordare. Ci vediamo nel nuovo anno. E voi...vi state preparando per le...conseguenze, eh?".Per adesso sappiamo che G-Man tornerà anche in questo capitolo, ma non sappiamo esattamente che impatto avrà nella storia del gioco. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori informazioni da parte di Valve.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

