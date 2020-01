Raiola rivela: “Il Barcellona ha pensato che De Ligt fosse come un formaggio…” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “De Ligt? Non è solo un calciatore. La Juve voleva prenderlo già un anno fa, ma è stato distratto dagli interessi di PSG, Barça e altri club”. Mino Raiola torna a parlare del centrale dei bianconeri ai microfoni del sito olandese Voetbal International. “De Ligt non è interessato ai soldi, vuole solo giocare a calcio. Parlo molto con Nedved, è come un figlio per me. Pavel dice: ‘Questo ragazzo è anche più matto di quanto non fossi io. È da Pallone d’Oro’!” A proposito della trattativa che ha portato l’olandese alla Juventus, Raiola ha lanciato anche qualche frecciatina al Barcellona: “Secondo tanta gente olandese Matthijs secondo loro sarebbe dovuto andare lì per forza, invece non è stato così ed è stato quasi una sorta di sacrilegio. I blaugrana hanno pensato che fosse come un formaggio. I motivi che ci hanno dato per prendere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

