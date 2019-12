Ronaldo Juventus, addio a fine stagione? CR7 pensa al rinnovo (Di martedì 31 dicembre 2019) Ronaldo Juventus – Non più tardi di qualche giorno fa Cristiano Ronaldo ha detto di voler giocare fino a 50 anni. Un po’ troppo pure per uno come lui probabilmente, che comunque ha davanti a sé ancora diversi anni di carriera. Ne è convinto anche l’agente Jorge Mendes, che lo vede in campo fino a 40-41 anni grazie alla sua cura maniacale del corpo e all’allenamento continuo. Ronaldo Juventus, il piano per il rinnovo Il contratto firmato con la Juventus nell’estate del 2018 scade nel 2022, quando il fenomeno portoghese avrà già compiuto 37 anni. Nelle scorse settimane non sono mancate voci ed indiscrezioni sul possibile addio ai bianconeri magari già in estate, ma in realtà secondo il ‘Corriere dello Sport’ l’ex Real Madrid starebbe pensando addirittura al rinnovo, con l’idea di prolungare la sua avventura juventina oltre i prossimi ... Leggi la notizia su juvedipendenza

