Lotta all’evasione, i sindacati del fisco in agitazione: «A rischio gli obiettivi 2020» (Di martedì 31 dicembre 2019) Sulla carta il Governo nel 2020 ha scommesso forte su un recupero di gettito dalla Lotta all’evasione, dal contrasto alle frodi e dallo stop al contante: 3,2 miliardi di maggiori incassi aggiuntivi ai 14-15 miliardi che annualmente i governi di turno dichiarano di recuperare. Ma il Governo non ha ancora nominato i nuovi direttori delle agenzie fiscali e i sindacati sono sul piede di guerra Leggi la notizia su ilsole24ore

GiuseppeConteIT : Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili de… - fisco24_info : Lotta all’evasione, i sindacati del fisco in agitazione: «A rischio gli obiettivi 2020»: Sulla carta il Governo nel… - BettyM64 : RT @25O319: La lotta all'evasione, la guerra fra generazioni, il debito pubblico sono solo cortine fumogene per nascondere i loro veri inte… -